orque son vitales, porque el mundo no caminaría sin ellos, los energéticos tienen prioridad. Con el estilo de vida que hemos llevado a partir de la combustión interna, la vida, en apariencia, fue más productiva y los hidrocarburos aparecieron para mejorar, aún más, la industria, el transporte y la transformación de la materia para convertirla en energía necesaria, pero también, en necesidad creada e inducida.

La trampa capitalista continúa, la mayor parte de la población adolece de necesitar muchas cosas inútiles. El consumismo dicta las prioridades distorsionadas. La clase obrera tampoco se escapa de este envenenamiento capitalista. En muy pocas ocasiones han tomado en sus manos las decisiones que convienen para mejorar su calidad de vida. Son los gobernantes quienes utilizan y manipulan a la población, para los fines que la oligarquía persiga. Y, finalmente, es el pueblo quien paga los daños económicos, de salud y de cultura.

En Europa, por ejemplo, la población sindicalizada tiene fuerza y se ha opuesto a injusticias económicas. Pero en cuanto a las decisiones bélicas, son los gobiernos los que deciden. Todo conflicto bélico trae consecuencias que las sufren quienes no tienen que ver con él. Recuerden los millones de personas fallecidas de los países que intervinieron en la Segunda Guerra Mundial; la mayoría eran civiles.

En tanto, tenemos el caso en Alemania, donde está restringida la iluminación para festejos y calefacción no vital. En edificios públicos no se permite calefacción a más de 19 grados Celsius, la iluminación a estatuas o monumentos, no puede ser de más de tres horas. La finalidad es consumir lo menos posible de electricidad generada con carbón, el gobierno intenta evitar mayor contaminación.

Una secuela peligrosa sería llegar a niveles de riesgo alto para la salud debido al consumo de carbón, energético que genera contaminación alta, la que podría alcanzar niveles de riesgo.

Cuando llegue el invierno, podremos observar el conflicto de energéticos en toda su dimensión. A menos que, si los gobiernos son sensatos, negocien en buenos términos el abasto de Gazprom. El gobierno del presidente Vladimir Putin ha manifestado su acuerdo para continuar con los contratos con varios países europeos. Es por ello, según la gasera, que se llevó a cabo el mantenimiento del gasoducto Nord-Stream1. El abasto fue suspendido en su totalidad por este hecho, sin embargo, a la fecha ya debería estar funcionando.

Independientemente de si la gasera llevó a cabo dicha suspensión del abasto por mantenimiento preventivo, la acción también puede ser una forma de presionar a Europa. Un mensaje de varios días para que recapaciten y visualicen su situación, sin un proveedor de gas barato y a tiempo. Eso es lo que la gasera les ha propuesto y ha cumplido.

Por otro lado, los gobiernos europeos deben considerar que el hidrocarburo no puede mantenerse en un sólo precio. Es la espiral de la inflación mundial la que rompería con el compromiso de abastecer a tiempo y a un precio accesible.