Gabriel, productor del documental que narra la batalla de John por liberar a su hijo, pudo entrar a Belmarsh a fines de junio. Platicó con Julian durante una hora y media, lo máximo permitido. Rompe el corazón verlo. Su existencia transcurre durante 23 horas al día en una pequeña celda con una pequeña ventana, una cama y sus libros. Sólo puede hablar por teléfono con su esposa durante 10 minutos al día y verla, con sus hijos, una vez por semana durante una hora. Pude constatar que tanto presos como custodios simpatizan con su causa, comprenden la injusticia que se está cometiendo .

Lo peor ocurrió durante los dos primeros años de pandemia. La prisión estuvo cerrada todo el tiempo. No se permitieron las visitas, ni la entrada o salida de documentos. En el momento más intenso de preparación de su defensa, sus abogados sólo pudieron entrevistarse brevemente con él una sola vez en seis meses. Desde el año pasado, ni siquiera se le ha permitido asistir a sus propias audiencias, de modo que no sólo silencian su voz, sino que lo hacen invisible”. Obviamente, su salud física y mental han sufrido un visible deterioro.

Hace poco un periodista escocés que documentaba el caso le comentó al padre: “Si decide algún día escribir un libro sobre el proceso, le propongo un título, Diluvio de maldad”.

–Mucha gente y algunos medios de comunicación simpatizan y se solidarizan con la causa de Julian. Pero también ha habido en los medios corporativos, incluso algunos como The Guardian y The New York Times, que se beneficiaron con las primeras revelaciones de los cables diplomáticos y que después han tergiversado y manipulado la información para satanizarlo. Esto hace que el caso sea incomprendido para buena parte de la opinión pública.

–Cierto. Los medios corporativos se embarcaron en una inescrupulosa campaña de desprestigio para facilitar el servilismo de Gran Bretaña, Australia y en su momento Suecia hacia Estados Unidos. (La justicia sueca pidió a Londres la extradición del editor para juzgarlo por tres demandas de violación sexual. Al cabo de tres años de investigación, las acusadoras se desdijeron, la causa quedó sin fundamento y el expediente se cerró en medio del desprestigio).

“Algunos de esos diarios incomodaron no sólo a los gobiernos, sino a los intereses de sus propietarios. Entonces se retractaron y decidieron apoyar la demolición del proyecto y la persecución de Julian. En los años recientes vemos que esta tendencia se empieza a revertir y esos medios, como The Guardian, se están manifestando contra la extradición porque han entendido que es una amenaza también contra ellos. Y esto empieza a permear en los parlamentos de todo el mundo. Los legisladores están cayendo en cuenta de las implicaciones de acusar de ‘espionaje’ a un periodista que aboga por transparentar la información oficial oculta y que a través de su plataforma denunció crímenes de guerra y corrupción.”

Cita, como ejemplo, Australia, donde 88 por ciento de la población favorece a Assange: Nuestro gobierno fue omiso en defender a un conciudadano. Pero ahora se ha formado un grupo parlamentario bipartidista que demanda su libertad, en parte por la presión de millones de ciudadanos . O en Alemania, donde el Bundestag ha incluido en la agenda de todas sus comisiones el tema del editor contra el pedido de Estados Unidos. Cada vez vemos cómo esta tendencia se extiende en todo el mundo, en los parlamentos, en la sociedad civil e incluso en algunos medios corporativos que hasta hace poco abrían sus noticieros proclamando que Assange no es un héroe .