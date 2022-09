Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Domingo 11 de septiembre de 2022, p. 4

En un acto masivo, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, reiteró que no se confrontará con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien la víspera lo criticó por no votar la reforma que permitirá fortalecer a la Guardia Nacional, y aseguró que no dará marcha atrás y peleará por la candidatura presidencial de 2024.

La presentación de su libro Las grandes reformas para el cambio de régimen en el Monumento a la Madre se convirtió en un mitin en el que reiteró su aspiración de suceder a López Obrador y en el que participaron organizaciones de comerciantes, locatarios de mercados, tianguistas, deportistas y vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc, que él encabezó.