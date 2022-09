E

l odio, la mentira, la difamación de los adversarios políticos, la subordinación al imperio del norte y el desprecio por el estado de derecho parece ser la norma de las derechas en América Latina y el Caribe. Argentina es un caso de estudio, pues tras casi dos décadas de implacable persecución judicial y mediática por la oligarquía contra Cristina Fernández de Kirchner y el kirchnerismo, viene a sumarse el intento frustrado de asesinarla. Con la peculiaridad de que en lugar de que el crimen y el envenenamiento que ha inyectado al clima político haya llevado a la derecha a una reconsideración de su política homicida, ha sido todo lo contrario. Ha exacerbado su obsesión odiadora contra la gran lideresa popular y las masas peronistas. El único motivo de Juntos por el Cambio (Agrupación del ex presidente Macri) para no participar en una declaración conjunta con el Frente de Todos contra el atentado fue porque el odio a Cristina se los impidió. Juntos por el Cambio confirmó así que no puede o no quiere hacer política de otra forma, afirma Luis Brushtein en el argentino Página 12 (https://bit.ly/3xdxXnf).