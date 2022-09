Opina sobre cómo debe procurarse la seguridad en México

L

a difícil tarea del Estado para la implementación de la seguridad nos hace reflexionar sobre el tema; el tiempo pasa y se pierde en una discusión sin fin, en lugar de buscar los cambios en sentido cualitativo y cuantitativo que se requieran para aterrizar programas objetivos, tendientes a mejorar la seguridad que tanto se espera en el territorio nacional; es evidente la descomposición que en esa materia dejaron los gobiernos neoliberales en 36 años y es dañada aún la normalidad de los mexicanos (desapariciones forzadas, masacres del crimen organizado, violencia generalizada por el control de los enervantes y un largo etcétera.

La crítica debe ser constructiva, de lo contrario no se abonaría a resolver el problema; hay quienes manejan que en la práctica sólo hubo desastre y que de repetirse profundizarían el problema y eso es verdad, habría que reconocer lo que funcionó y lo que no, por motivos perversos o por malas estrategias aplicadas cuando estuvieron los Chicago Boys con sus modelos neoliberales y tecnócratas; sus estrategias fallaron no sólo en materia de seguridad, en otras áreas los resultados también fueron negativos; las privatizaciones y el mercadeo neoliberal son un fiasco en lo interno y en lo externo.

Si la Guardia Nacional pasara a la Sedena, con el argumento de evitar la corrupción de ambas instituciones, entonces sería correcto. Recomponer el desastre del pasado lleva tiempo; se requieren ideas concretas que lleven a ver el bosque y no sólo el árbol, pues la seguridad debe ser vista de manera integral, bajo coordinación civil y las fuerzas del orden.

México este debe tomar distancia de las escuelas del imperialismo y tejer una seguridad de acuerdo con nuestra idiosincrasia. Postergar el tema abre aún más el debate, bajo el movimiento de la correlación de fuerzas, esperemos sea para el bien de las mayorías.

Luis Langarica A.

No quieren que se dé reconocimiento a Sergio García Ramírez

Las y los abajo firmantes, integrantes del Comité Eureka! expresamos nuestro más firme rechazo a cualquier reconocimiento que se haga como defensor de derechos humanos a Sergio García Ramírez ya que como procurador del Distrito Federal durante los hechos del 10 de junio de 1971 y luego como titular de la ex Procuraduría General de la Repúplica (1982 a 1988) se abstuvo de investigar las denuncias de asesinatos y de desaparición forzada cometida contra nuestros familiares, dando por ciertas las versiones falsas y contradictorias de la ex Dirección Federal de Seguridad y de los aparatos de represión. Esta conducta no sólo fue omisa, sino que permitió que el delito de desaparición forzada se siguiera cometiendo con total impunidad, cuando su responsabilidad era investigar los hechos denunciados.

Como procurador general de Justicia, además, se negó a proporcionarnos información fidedigna sobre la desaparición a manos del Estado de nuestros familiares.

Seguimos demandando una investigación exhaustiva que dé con la verdad sobre el paradero de nuestros familiares, desaparecidos por motivos políticos. Que el Estado nos diga dónde están, establezca la responsabilidad plena de los perpetradores y se haga justicia, trátese de quien se trate. ¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!