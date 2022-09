▲ El presidente Alberto Fernández (izquierda) y el ex gobernante Eduardo Duhalde (centro) participaron en la llamada misa por la paz y la fraternidad de los argentinos . Foto del Twitter del mandatario

Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 11 de septiembre de 2022, p. 19

Buenos Aires., La Iglesia católica pidió a la dirigencia política generar un clima de fraternidad durante una misa celebrada ayer en la Basílica de Luján por el arzobispo Jorge Eduardo Scheinig, en presencia del presidente Alberto Fernández, su gabinete y otros representantes de diversos sectores políticos, pero con la ausencia de representantes de la coalición derechista Cambiemos (Juntos por el Cambio).

La fraternidad es un don y una tarea, difícil, compleja, pero necesitamos darnos un clima de fraternidad , expresó el arzobispo, mientras en la ciudad de Buenos Aires, en Parque Lezama, en el tradicional barrio de San Telmo, miles de manifestantes del Partido Justicialista (PJ) y del Frente de Todos (FdT), de esta capital, realizaron un acto en repudio por el intento de asesinato sufrido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el pasado día primero.

En la homilía, convocada bajo la consigna por la paz y la fraternidad entre los argentinos , también estaba Vera Jarech, referente de las Madres de Plaza de Mayo, además de otros organismos de derechos humanos, grupos sindicales, militantes y sectores independientes que apoyan al gobierno.

Junto al presidente se ubicó el ex mandatario Eduardo Duhalde, miembro de un sector del peronismo que suele ser muy crítico, y al ser abordado por la prensa habló de la importancia de la unión entre los argentinos y la necesidad de replicar actos como éste en todo el país porque si no, no hay Argentina para nadie .

Somos hermanos de patria y no podemos seguir peleándonos , e hizo un llamado a la unión a la que se refirieron varios de los asistentes a esta convocatoria hecha por el intendente de la Básilica de Luján, Leonardo Boto, en repudio al intento de asesinato contra la vicepresidenta, y con la finalidad de pacificar el tenso escenario político.

Hubo una fuerte presencia de intendentes, legisladores y, también, del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y su gabinete.

En tanto, a unos 68 kilómetros de esta capital, otros funcionarios y dirigentes del FdT capitalino se expresaron en repudio total contra la agresión a la ex presidenta y los lamentables actos de una oposición que no está dispuesta al diálogo .

En todos los casos se condenaron los discursos de odio , el silencio de algunos dirigentes opositores, el intento de minimizar o banalizar este intento de magnicidio.