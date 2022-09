Kupiansk es un punto neural para el abastecimiento logístico ruso a la ciudad de Izium, destacan analistas. Este avance se enmarca en la ofensiva lanzada por las fuerzas ucranias el pasado 29 de agosto en las regiones de Jersón y Járkov que de acuerdo con las autoridades de Kiev les permitió recuperar 30 localidades de Járkov.

Tras el anuncio de Moscú, las fuerzas ucranias entraron a Izium, indicó el diario estadunidense The New York Times. Izium fue liberado hoy , afirmó en una entrevista el alcalde de la ciudad, Valeriy Marchenko. Si bien él mismo aún no se encontraba en la ciudad, señaló que estaba en contacto con la policía y que los servicios de emergencia estaban trabajando para despejarla de posibles peligros antes de que los residentes pudieran regresar, reportó el medio.

Las autoridades ucranias no confirmaron la reconquista de Izium, pero el jefe de gabinete de Zelensky, Andriy Yermak, publicó una foto de las tropas a las afueras. Antes, tuiteó un emoji de uvas. El nombre de la ciudad significa pasa .

En tanto, el líder de la administración rusa instalada en Izium, Vladislav Sokolov, declaró que la situación en esa zona era muy difícil . En las dos semanas recientes, la ciudad ha sido bombardeada por las fuerzas ucranias (...), lo que está causando graves destrucciones y muchos muertos y heridos , declaró Sokolov a la agencia de noticias pública rusa RIA Novosti.

Por otra parte, las autoridades ucranias dejaron de aceptar unilateralmente la energía suministrada de la planta nuclear de Zaporiyia, controlada por Moscú, declaró Vladimir Rogov, miembro de la administración rusa de esa localidad, quien señaló que con ello buscan detener la planta .

En este contexto, la ministra de Relaciones Exteriores alemana, Annalena Baerbock, llegó a Kiev en una visita sorpresa, la segunda desde que se inició la invasión, para demostrar el apoyo a Ucrania y expresó en ese sentido: tanto tiempo como sea necesario, con suministro de armas y apoyo humanitario y financiero .

El secretario de Estado estadunidense, Antony Blinken, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hablaron sobre la situación en Ucrania, sin dar un reporte público.

Un total de 105 buques con unas 2.5 millones toneladas de granos salieron de los puertos ucranios en el marco del pacto alimentario, informó la agencia turca Anadolu.