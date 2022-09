▲ La número uno del tenis mundial se impuso en dos sets a la tunecina. Foto Ap

Primera africana que competía por el trofeo neoyorquino, Jabeur se estrelló en la final con una Swiatek que había avanzado por el torneo con un perfil bajo y conteniendo sus expectativas.

En un circuito femenino sin clara dominadora desde el ocaso de Serena Williams, Swiatek es la primera en conquistar dos de los cuatro Grand Slams en la misma temporada desde 2016. También fue la primera jugadora en llegar a siete títulos en un año desde que lo logró en 2014 la estrella estadunidense. No sé cómo lo conseguí , exclamó la joven polaca. Al llegar no esperaba mucho. Tenía que estar enfocada y este torneo fue muy desafiante, porque Nueva York es tan ruidosa, tan loca, hay tantas tentaciones en la ciudad, gente inspiradora que he conocido. Estoy muy orgullosa , afirmó.

La final masculina la disputarán hoy el español Carlos Alcaraz y el noruego Casper Ruud. El ganador alzará su primer título de Grand Slam y se convertirá también en el nuevo número uno de la ATP.