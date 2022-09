Además de las explicaciones absurdas de Milton Friedman de cómo funciona el mercado –su ejemplo del casino donde, curiosamente, todos tienen al inicio del juego la misma cantidad de dinero para apostar–, me acordé de un ensayo poco comentado en México llamado Managing Mexico, que la economista Sarah Babb publicó hace más de 20 años en Princeton. Es el relato de nuestros Chicago Boys, es decir, de la construcción de una red trasnacional en la que se confunden las relaciones políticas con las comerciales y en la que intervienen los corporativos mediante expertos con títulos académicos. Nuestros tecnócratas fueron transexenales. Pedro Aspe, Herminio Blanco, Jaime Serra Puche, Guillermo Ortiz, Agustín Carstens, José Ángel Gurría, Emilio Lozoya, Jaime Zabludovsky, Jesús Reyes Heroles, Ernesto Zedillo, Luis Téllez, Francisco Gil Díaz, o Luis Videgaray constituyeron un grupo que manejó, igual que en el Chile de Pinochet, las recetas monetaristas durante 30 años desde la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. Y, a semejanza de los chilenos, estaban convencidos de que sus políticas económicas eran meramente técnicas y por encima de las ideologías. El lema de no existen las posiciones políticas, sólo la solución a problemas , fue lo que permitió que se entroncara una red que ya no respondía a ningún control de la sociedad, una soberanía degradada que ajustaba sus normas económicas a una ciencia económica que no aceptaba más que ciertos datos, cierta información y, por ende, sólo ciertas respuestas.

Para esta forma de pensar abstracta hay factores que no pueden ser cuantificados, como el Estado, la soberanía, la equidad o la felicidad. Lo que sí cabía en las recetas era arrojar todo de regreso al mercado: las industrias paraestatales, las desregulaciones para beneficiar el comercio y las finanzas, pero estos 22 funcionarios inventaron para sí otro espacio intermedio que les permitió permanecer activos en la política: fundaron consultoras para elaborar la ingeniería financiera de las ventas del sector público a los privados, despachos de cabildeo para acercar a las corporaciones extranjeras al gelatinoso mundo de la política mexicana y hasta oficinas de mercadotecnia. El ejemplo es Protego, de Pedro Aspe, que organiza seminarios en universidades, foros internacionales –como la Comisión Trilateral de América del Norte– y organismos autónomos mexicanos y extranjeros para justificar la privatización energética. Otro ejemplo es el ex presidente de México Ernesto Zedillo que pertenece, al mismo tiempo, a la Comisión Trilateral, al Foro Económico Mundial, la junta de gobierno internacional del Council of Foreign Relations, al Peterson Institute of International Economics y la fundación Bill & Melinda Gates. Esa posición le permite influir estratégicamente en instancias que no le responden a quienes son afectados por sus recetas económicas.