Además de su trayectoria diplomática y el gran trabajo legislativo que ha desarrollado al frente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el senador Vasconcelos es un caballero, que jamás ha faltado el respeto a nadie y no se debe tolerar la forma soez, discriminatoria, en que Téllez se refirió a él , recalcó Micher.

Sostuvo que Téllez, al igual que todos los senadores, tiene libertad de expresar sus opiniones en tribuna, pero no de insultar ni difamar al Presidente y a los legisladores de Morena. “El problema es que ella no hace política, sino shows en busca del rating”.

Vázquez resaltó que sí procede una denuncia por difamación contra Téllez, ya que los panistas interpusieron contra ella un recurso en ese sentido y se le siguió un proceso.

Pinedo aseguró que Vasconcelos tiene la razón, porque no es posible que la panista sostenga, sin prueba alguna, acusaciones temerarias contra el gobierno de López Obrador y denigre al Senado, al rebajar el debate y provocar confrontaciones.