Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Sábado 10 de septiembre de 2022, p. 4

No vamos a confrontarnos con nadie, no hay odios, no hay rencores, sólo amistad, reconocimiento y respeto , expresó el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, en un mensaje de sus redes sociales, que pareció ser una respuesta a la crítica que formuló el presidente Andrés Manuel López Obrador por haber votado en abstención la reforma que permite a la Secretaría de la Defensa Nacional asumir el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional.