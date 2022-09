De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 10 de septiembre de 2022, p. 4

Con su postura, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, está avalando la falsedad, la hipocresía y la politiquería del conservadurismo , afirmó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al mismo tiempo que en su conferencia matutina en Zacatecas dio un espaldarazo al hermano del legislador (David Monreal Ávila, gobernador el estado), López Obrador manifestó que no está de acuerdo con el senador Monreal, quien se abstuvo de votar junto con sus compañeros morenistas la aprobación de la minuta por la que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se hizo del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN).

El Ejecutivo se dijo sorprendido por el nivel de cretinismo de los legisladores que votaron en contra del proyecto y reprobó la abstención de Monreal, pero dijo que está en su libertad de actuar.

Quienes emitieron votos en contra son unos verdaderos farsantes. Es la hipocresía: de repente quienes apostaban al uso de la fuerza, violadores tenaces de los derechos humanos, se convierten en paladines de la justicia, defensores de los derechos humanos , declaró el mandatario en respuesta a preguntas de reporteros.