No toleraremos la creciente agresividad de Irán que apunta a Estados Unidos y sus aliados , declaró el subsecretario del Tesoro estadunidense, Brian Nelson, en un comunicado. Albania señala a Irán de ser el responsable de un ciberataque cometido el 15 de julio pasado, cuyo objetivo era paralizar los servicios públicos y acceder a datos gubernamentales digitales.

Washington. Estados Unidos anunció ayer nuevas sanciones contra Irán, en particular contra el Ministerio de Inteligencia y Seguridad, acusado de un ciberataque masivo contra Albania, aliado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Desde Bruselas, el secretario de Estado estadunidense, Antony Blinken, insistió ayer en que la más reciente propuesta de Irán en el marco de la negociación para restaurar el acuerdo de no proliferación nuclear da pasos hacia atrás .

No estamos dispuestos a aceptar un acuerdo que no cumpla con requisitos básicos e intente introducir continuamente demandas extrañas que no son relevantes para el propio pacto , aseguró Blinken en una rueda de prensa en la sede de la OTAN.