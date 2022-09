Javier Hernández Chelico

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Sábado 10 de septiembre de 2022, p. 7

La historia lo señala: Hell&Heaven Metal Fest fue el último masivo dedicado al metal en realizarse en el planeta antes que se declarara la emergencia mundial por la pandemia que paralizó al mundo. Aquel suceso fue el 14 y 15 de marzo de 2020; Mourtoria, Latino, The Wicked Ones, Wry Clown, The Torcidos Monkey Dream y de Canadá, Operus, fueron algunas de las agrupaciones de aquel cartel del Hell&Heaven; entre los estelares se anunciaba la presencia de bandas como Megadeth, Deep Purple, Cypres Hill entre muchos otros y una que otra cancelación.

Por otro lado, la edición 2021 iba a realizarse los días 3, 4 y 5 de diciembre del año pasado en su sede habitual, el Foro Pegaso, Toluca, estado de México, pero la organización H&H decidió cancelar y dejar todo armado para este 2022.

Ahora, entre la efervescencia de festivales y conciertos masivos por doquier, se anuncia la celebración de la emisión 2022 del H&H en los cinco escenarios instalados en el Foro Pegaso; asimismo, ya circula el cartel con headliners de reconocida trayectoria y vigencia; serán tres días llenos de estridencias metaleras combinadas con sonoridades de ska propositivo y entre ellas sonarán también acordes punk, lo cual significa que nuevamente reinará entre los asistentes el extrañado headbang.