Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 9 de septiembre de 2022, p. 10

Aunque el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es muy importante, no hay nada por encima de la independencia de México, refirió el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que hizo patente su convicción de seguir defendiendo la soberanía del país.

Tenemos muy buena relación, nos importa mucho el comercio con Estados Unidos, pero cuando nos dicen que quieren modificar nuestras leyes les decimos: no, eso no. No hay nada, por importante que sea, aunque se trate de comercio, que pueda estar por encima de nuestra independencia, y lo digo en este mes (patrio), nosotros no vamos a permitir que se viole nuestra soberanía , remarcó en la mañanera, apenas unos días antes que el secretario de Estado estadunidense, Antony Blinken, visite México.

Los vínculos con los socios comerciales son buenos, de ahí que “nos extrañó ese llamado a la consulta –como parte del T-MEC debido a la política energética de su administración–, porque el presidente (Joe) Biden ha actuado con mucho respeto hacia nosotros”.

El jefe del Ejecutivo volvió a destacar que Biden sea el único presidente estadunidense, en años recientes, que decidió no ampliar la barda fronteriza entre las dos naciones y presentó un gráfico en el que evidenció que en la época de Bill Clintón se levantaron 100 kilómetros de muro; con George W. Bush, 781; con Barack Obama, 222, y con Donald Trump, 386, para un acumulado entre 1993 y 2020 de mil 488 kilómetros.

Contó una anécdota de la única ocasión que habló sobre el muro con Trump. Se dio al inicio de la pandemia, cuando pactaron que se cerrara la frontera para evitar los contagios, pero se permitieran los cruces esenciales.

En una llamada telefónica, López Obrador le pidió que, como apoyo a los migrantes, interviniera para que las empresas de envío de remesas no cobraran comisiones; Trump respondió que, al contrario, su idea era gravarlas más, para financiar con eso la muralla fronteriza; entonces el tabasqueño le hizo saber que la Sedena acaba de descubrir un túnel de Tijuana a San Isidro, en San Diego, que pasaba por debajo de la aduana de Estados Unidos, y que no era el único, por lo que el muro no sirve.