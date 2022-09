Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Viernes 9 de septiembre de 2022, p. 9

El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó ayer los vínculos entre ex funcionarios y empresas con las que se relacionaron durante su gestión en el sector público; citó casos de altos directivos de Petróleos Mexicanos (Pemex) del pasado que sabían de potenciales yacimientos en el Golfo de México y más tarde fueron contratados por compañías petroleras, en lo que calificó de deslealtad.

Esa reubicación de quienes tenían información privilegiada de Pemex permitió que, en las rondas petroleras derivadas de la reforma energética, firmas extranjeras sabían cuándo pujar por los yacimientos con mayor potencial. Ya sabían dónde estaba el petróleo, porque ellos tenían de empleados a los directivos de Pemex. ¿Cómo se hicieron esas exploraciones? ¿Quién las pagó? El pueblo de México. Es un acto de traición .

En su conferencia de ayer, vincu­ló estos casos con los que protagonizaron ex presidentes: Ernesto Zedillo privatizó en su gestión los ferrocarriles nacionales y después de su sexenio se unió como consejero a una de las empresas beneficiadas. Actitud similar tuvo el ex secretario de Energía y ex presidente Felipe Calderón, que al concluir su mandato se incorporó a Iberdrola.