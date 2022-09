Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Viernes 9 de septiembre de 2022, p. 7

De no aprobarse la reforma constitucional que prorroga por cuatro años más la participación del Ejército en tareas de seguridad pública, en 2024 tendremos una extrema ingobernabilidad , advirtió ayer el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, antes de iniciar una reunión a puerta cerrada con los senadores de su bancada, sobre la controvertida iniciativa priísta.

Por separado, su homólogo, Miguel Ángel Osorio Chong, advirtió que no avala esa propuesta porque en la Constitución se establece que el plazo para que el Ejército regrese a sus cuarteles es en 2024 e insistió en que Alito tiene que dejar la dirigencia para evitar que se rompa la alianza opositora.

Osorio Chong, coordinador de los senadores del tricolor, aseveró que la iniciativa de reforma constitucional que presentó su correligionaria en la Cámara de Diputados Yolanda de la Torre no va a ser avalada en el Senado.

Abundó que el bloque de contención (PAN, PRI, MC y PRD) está firme. Estamos muy comunicados y, por supuesto, en el grupo estamos en la misma idea, no he escuchado ninguna voz que me diga que va a hacer algo diferente. Yo confío mucho en que el bloque salga adelante .

Sin embargo, trascendió que por lo menos tres senadores priístas, uno de ellos Manuel Añorve, tienen otra postura, de respaldo a Moreno Cárdenas.