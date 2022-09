Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 9 de septiembre de 2022, p. 5

A unas horas de que el Senado iniciara la discusión sobre la reforma legal para trasladar la Guardia Nacional a la Secretaría del a Defensa Nacional (Sedena), el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que los conservadores critican esta determinación porque es promovida por su gobierno. Sin embargo, dijo, olvidan los excesos del pasado y se hacen como que no vivieron en México en la época de Genaro García Luna.

Yo no he declarado la guerra, no he dado la orden al Ejército de que violen derechos humanos, haya masacres, torturen, desaparezcan a la gente. Y ahora, de manera hipócrita, todos estos conservadores (dicen) que quiero militarizar la Guardia Nacional. Ya se les ha explicado que en España, la Guardia Civil depende de la Defensa , apuntó en la mañanera de ayer ante un interrogante sobre el tema.

Opositores apoyaron el autoritarismo desatado

En una nueva descalificación a quienes se oponen a su propuesta, señaló que hacen como que García Luna no está preso, no torturaba y no se hacían montajes, que no declararon la guerra (al narcotráfico) y no se vestía el presidente (Felipe Calderón) de militar. ¿Eso dónde fue que sucedió? Eso no tuvo que ver con México. Se les olvida todo .