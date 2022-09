Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Viernes 9 de septiembre de 2022, p. 5

El amago de los aliados PAN y PRD contra el PRI subió de tono, porque amenazaron al Revolucionario Institucional con que, de no retirar su iniciativa para extender la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública en todo el país hasta 2028, pasaríamos a una suspensión definitiva . Incluso condicionaron al tricolor, porque aun retirada la propuesta será complicado recuperar la ­confianza .

El argumento del PRI para sostener su iniciativa en la Cámara de Diputados es que la población quedaría a merced del crimen organizado a partir de 2024, y en el horizonte no se ve la conformación de fuerzas policiales (la Guardia Nacional, las estatales y municipales) que consigan enfrentar con éxito a los delincuentes. Incluso el dirigente priísta, Alejandro Moreno Cárdenas, puso sobre la mesa a panistas y perredistas que, con miras a los comicios de 2023 y 2024, si van separados no conseguirán derrotar a Morena y sus aliados, y su derrota será inequívoca.