A pesar de que los hermanos dijeron que poseían las facturas de los automóviles, no los escucharon y los trasladaron a los separos de la fiscalía.

Por ocho horas estuvieron retenidos; de forma separada los interrogaron, golpearon y torturaron, con la finalidad de que se declararan culpables. Sus camionetas fueron confiscadas por los agentes.

Todo ese tiempo me dijeron muchas groserías, amenazas, de todo, que iban a ir contra mis tres hijos. Me golpearon, me colocaron una bolsa negra en la cabeza, me aventaron agua; querían que dijera qué armas o carros usábamos. Yo les decía que mis carros estaban bien , recordó Ana Karen Ortega.

Las acusaciones, desmentidas en juzgado

Los agentes ministeriales nunca permitieron que mostraran pruebas de su inocencia y se los llevaron al Centro de Reinserción Social ubicado en Xochitepec; ahí estuvieron toda la noche hasta el siguiente día, cuando los presentaron a la audiencia de imputación.