Rubén Villalpando

Periódico La Jornada

Viernes 9 de septiembre de 2022, p. 29

Ciudad Juárez, Chih., El proyecto del hospital general regional de Ciudad Juárez, que fue abandonado durante los gobiernos estatal y federal de los priístas César Duarte Jáquez y Enrique Peña Nieto, será concluido en 2024 por la actual administración federal, que ayer efectuó la entrega del predio para iniciar la construcción, con una inversión estimada en mil 578 millones de pesos.

El nosocomio, que se prevé sea el más grande que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) edifique en el país en los últimos 10 años, beneficiará a más de un millón de derechohabientes y contará con 33 especialidades, 260 camas, 408 médicos y 869 integrantes de enfermería.

Durante un acto protocolario, el IMSS realizó la entrega formal del terreno a la empresa Ingeniería y Control de Proyectos SA de CV, con lo cual comenzarán las labores del plan ejecutivo.

El director de Operación y Evaluación del IMSS, Javier Guerrero García, en representación del director general del instituto, Zoé Robledo, recalcó que con esta diligencia empieza una obra que ha sido muy anhelada y demandada por los juarenses .

El funcionario federal reconoció que la población estaba desencantada y dudaba de que llegaría este momento, debido en parte al proceso administrativo para tomar posesión definitiva del terreno, el cual fue cedido al IMSS por el estado.

En 2010, en el gobierno de César Duarte y con apoyo de la Federación, comenzó a construirse este centro médico en los terrenos del antiguo hipódromo de la ciudad; no obstante, en 2015 fue abandonado en obra negra. Posteriormente, el ex mandatario panista Javier Corral Jurado prometió concluirlo, pero no cumplió.