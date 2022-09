El mandatario desglosó: no condonar impuestos a grandes contribuyentes, así como el combate a la evasión fiscal, ha significado ingresos excedentes a la hacienda pública por un billón 700 mil millones de pesos; el combate al huachicol detuvo una fuga de 200 mil millones de pesos; el ahorro en obras públicas –como la cancelación del aeropuerto de Texcoco– suma 200 mil millones de pesos, y el plan de austeridad republicana, en su conjunto, ha representado más de 300 mil millones de pesos.

Luego de buscar en sus tres subsecretarías, así como en la Tesorería de la Federación, datos o documentos técnicos que pudieran acreditar los ahorros anunciados por el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias matutinas, la SHCP respondió no contar con información al respecto.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no cuenta con elementos para respaldar con datos o documentos técnicos la afirmación del gobierno federal sobre los más de 2 billones de pesos que, según la Presidencia, se han ahorrado durante la actual administración, reconoció la dependencia en respuesta a una solicitud de información realizada por La Jornada.

Se buscó también información con el Servicio de Administración Tributaria sobre el billón 700 mil millones de pesos de ingresos excedentes obtenidos por el combate a los privilegios fiscales. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. No obstante, los datos de la cuenta pública exhiben que sólo en 2021 hubo ingresos tributarios del gobierno federal por arriba de lo marcado en la Ley de Ingresos de la Federación. Sumados a los datos preliminares acumulados a agosto de 2022, los ingresos vía recaudación acumulan un saldo negativo de 303 mil 762.8 millones de pesos en la actual administración. Es decir, no ha habido excedentes en este concepto.

Con el propósito de constatar lo dicho por el Presidente se hizo una solicitud formal a Hacienda, que a su vez pidió información a sus tres subsecretarías (Hacienda y Crédito Público, Ingresos y Egresos), así como a la Tesorería de la Federación. Todas reconocieron la inexistencia de información verificable que acredite lo declarado por López Obrador.

Aquí estamos hablando de dos lógicas. La lógica del manejo del presupuesto con criterios jurídicos y sociales; es decir, para atender los objetivos del Programa Nacional de Desarrollo se establecieron una serie de criterios. Si nos rigiéramos sólo por el ámbito administrativo, el espíritu administrativo con el que se rige Hacienda, no haríamos nada. Porque eso, digamos, es un cartabón. Por eso a ellos les cuesta trabajo este tipo de razonamientos , explicó al respecto Jesús Ramírez Cuevas, vocero de Presidencia.

Detalló que además de lo referido por el Presidente, los ahorros por la cancelación del aeropuerto de Texcoco alcanzan entre 130 y 140 mil millones de pesos y la reducción de pérdidas al poner control en la toma de casetas suman otros 25 mil millones de pesos. Me preguntaron que de dónde salen los 2.4 billones. Esa es la cuenta. El respaldo, el sustento, la comprobación, que es lo que tú estás pidiendo, eso yo no lo tengo , soltó el funcionario.

Sobre las discrepancias con la información entregada por la secretaría que concentra el manejo de recursos en el país, Ramírez Cuevas zanjó: “yo no me voy a poner a discutir con Hacienda, lo único que puedo decir, aclarar, es por qué el Presidente maneja esa cifra (…) ya Hacienda que haga sus cuentas”.