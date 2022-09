La verdad, es lamentable la situación que vivimos en el deporte mexicano. No veo para cuándo acabe esto, mínimo le doy dos años, debido a que la federación pasada está suspendida. Ahora la Conade no quiere hacerse cargo porque están como en protesta; la nueva representación tampoco mete las manos, no abogan por todos , dijo, en torno a los ciclistas que se están quedando sin oportunidad de asistir a competencias y aún sin definición de cara al Mundial de Ruta, que empieza el 19 de septiembre en Australia.

Macías recordó lo complicado que ha sido para los ciclistas tricolores inscribirse en competencias en busca de puntos UCI (Unión Ciclista Internacional), cuotas que a la postre se traducen en plazas olímpicas.