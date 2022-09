La jefa de Gobierno destacó que el nuevo conjunto habitacional lleva el nombre de una de las mujeres más maravillosas que ha adoptado México , Elena Poniatowska, a quien reconoció como una gran escritora, una gran cronista, una intelectual, pensadora, feminista.

La mayor parte de sus libros hablan de mujeres luchadoras, pero además de una convicción intachable, así que es un orgullo tener su vivienda y el orgullo de vivir en la unidad Elena Poniatowska , expresó Sheinbaum Pardo.

En una de las paredes del inmueble se pintó un mural con la imagen de la escritora, quien expresó:

“Es una emoción muy grande que me hagan pared o que me hagan muro, espero que no le hayan echado mucho cemento… pero me fascina estar, ser parte de ustedes o del esfuerzo de Claudia, del esfuerzo de (el presidente) Andrés Manuel, de lograr en esta ciudad, que amo desde que tengo 10 años cuando me trajo mi mamá, que tenía el apellido Amor, que es un apellido bonito. Me trajo a México en 1943”.