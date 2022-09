Estimó que en México, la política no es la mejor para identificar la viruela símica, hay mucho subdiagnóstico, y eso no ayuda para el control y seguimiento de casos. Además hay ya una vacuna y México tendría que estar haciendo preparativos para adquirirla , pero dijo que no se ha informado al respecto. No diagnosticar y no reportar nos pone en situación de desventaja , advirtió.

Restringir los lugares en donde se hace el diagnóstico , no le parece adecuado porque cuando hay una emergencia se tienen que abrir más centros de detección .