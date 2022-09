Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 8 de septiembre de 2022, p. 5

Las alertas de Estados Unidos para que sus ciudadanos no viajen a determinadas regiones de México por el crimen y la violencia es de metiches , aseveró ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia matutina del miércoles, el Presidente de la República expresó que la inseguridad en algunos puntos del país no desalienta la inversión. También criticó el más reciente aviso del Departamento de Estado estadunidense, de agosto pasado, para que sus ciudadanos eviten viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas, y tomen precauciones si van a otras 24 entidades mexicanas. Sólo consideró seguro trasladarse y permanecer en Yucatán y Campeche.

Es de mal gusto, es de metiches, no es serio. Pero ya quedó como práctica política y todo eso hay que irlo haciendo a un lado , comentó el mandatario y enfatizó que su administración trabaja todos los días para garantizar la paz y la tranquilidad en el país.

López Obrador respondió así tras una pregunta sobre la declaración de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de que la violencia no incentiva la inversión internacional en el país.

Cuando un líder empresarial empieza a decir que le preocupa mucho la violencia, no hay elementos, no hay más que politiquería, porque eso se asemeja mucho a la campaña de la oposición, y la Coparmex era, no sé si siga siendo, como un sector del Partido Acción Nacional , señaló.

Violencia en Nueva York

López Obrador estimó que esos mensajes de Washington tienen tintes políticos. “Es como si yo digo ‘no vayan a Los Ángeles, no vayan a Nueva York’. ¿Supieron lo que pasó en Nueva York? Vamos a verlo”, dijo y pidió a sus colaboradores proyectar en la pantalla el video de un asalto en esa ciudad.