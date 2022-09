Expuso que en México no hay una institución más honesta y confiable que el Ejército, el cual “no es el de hace 10 o 20 años ni el de las oscuras noches del 68, 70 y de la guerra sucia, se ha profesionalizado y modernizado”.

El funcionario estuvo acompañado en el podio por los coordinadores de Morena y los partidos aliados, del Trabajo (PT), Verde Ecologista (PVEM) y Encuentro Solidario (PES). También por Armenta y los presidentes de las comisiones dictaminadoras de la minuta de la GN, Olga Sánchez Cordero y Rafael Espino, y por la recién reincorporada a la cámara, la ex secretaria de Educación, Delfina Gómez.

El secretario de Gobernación insistió en la urgencia de aprobar esa reforma hoy, para dar un carácter permanente a la GN, ya que, aseguró, desgraciadamente se ha ido perdiendo la batalla contra la inseguridad, porque gobiernos anteriores no fueron capaces de fortalecer y profesionalizar las policías estatales, municipales y federales.

La reunión en parte fue pública y más tarde a puerta cerrada. A petición expresa del presidente del Senado, Alejandro Armenta, el responsable de la política interior se comprometió a promover un encuentro con López Obrador, con quien los legisladores no se han reunido desde hace dos años.

El funcionario transmitió un mensaje presidencial, de que México requiere que los legisladores emanados de este movimiento estén más unidos que nunca y no se distraigan en batallas estériles .

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, advirtió ayer ante senadores de Morena y sus aliados que es momento de estar unidos en torno al presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que aunque pueda sonar autoritario , el proyecto de nación del Ejecutivo federal no admite titubeos .

Ricardo Monreal, compañero rebelde

La otra parte del encuentro la dedicó el titular de la Secretaría de Gobernación a la situación interna en el grupo de Morena. Ofreció disculpas por su ausencia en la pasada reunión plenaria: Aquí no se trata de un mal entendido, de teléfono descompuesto; por el contrario, hay fluida comunicación entre nosotros. A lo mejor a veces yo me paso de institucional .

Recalcó que no se debe interpretar su inasistencia a la plenaria a la que fue convocado –no sólo por Morena, sino también por el PT y PVEM–, se debiera a un mal entendido, a un berrinche . Eso, lo acostumbran los zacatecanos, los tabasqueños, no , bromeó, en clara alusión al coordinador Ricardo Monreal, que se encontraba a su lado y le reviró: Se refiere a (el senador José) Narro , lo que provocó carcajadas de todos los legisladores.

El secretario de Gobernación aclaró que mantiene una comunicación institucional con Monreal, que no es nada más nuestro amigo, sino nuestro compañero, a veces un compañero rebelde , recalcó.

Reveló que López Obrador habló con el senador Héctor Vasconcelos a la mañana siguiente de la elección de la mesa directiva del Senado y si mal no recuerdo, le comenté que entre todos hay que ayudar a mantener la unidad, porque ya no es Andrés Manuel el que requiere la unidad del grupo, es el país .