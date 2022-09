En medio del amago de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) de romper la coalición opositora si el PRI no retira la iniciativa, Moreira planteó que la alianza debe ser suficientemente flexible para que no se pierdan las particularidades de cada fuerza política, porque si esto último ocurre, entonces fundemos una nueva.

Si esta alianza no es flexible, fundemos otra

Esos tiempos ya pasaron , subrayó. El gobierno federal tiene otras tareas, pero la investigación, en el caso de hechos de probable carácter delictuoso, no. La investigación judicial no corresponde a la esfera del Ejecutivo federal .

López Hernández negó además que el gobierno hubiera ofrecido al priísta frenar las investigaciones judiciales en su contra, a cambio de su respaldo legislativo. El gobierno federal, sostuvo, no es agente del Ministerio Público ni fiscal.

El proyecto argumenta que la Guardia Nacional (GN) no ha logrado consolidarse en su estructura, capacidades e implantación territorial.

Se necesitan convenios para ganar, pero bajo una agenda y un marco de posibilidad que no nos haga renunciar a lo que nosotros tenemos , añadió.

La diputada priísta Carolina Viggiano, ex candidata a la gubernatura de Hidalgo, defendió la iniciativa de su partido, al destacar que no hay nada que haga pensar que la situación de inseguridad se va a resolver en los próximos dos años.

El proyecto de dictamen de la iniciativa señala que, ante la falta de consolidación de la GN, deben ampliarse hasta 2028 las facultades del presidente de la República para disponer de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública. Considera que ese tiempo es suficiente para lograr el fortalecimiento del nuevo cuerpo.

Después de reunirse con senadores de Morena, el secretario de Gobernación sostuvo que no conoce la iniciativa priísta, luego entonces no puedo influir en algo que no conozco .

Resaltó que el pasado jueves, al entregar en la Cámara de Diputados el Informe presidencial, saludó a Alito Moreno, como lo hace con legisladores de todas las fuerzas políticas. Aclaró que tampoco ha discutido con la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ningún asunto relacionado con el priísta.

Por la noche, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, reconoció a Moreno y a Moreira por apoyar la iniciativa. Por encima del interés particular o de partido debe estar nuestra nación , señaló en Twitter.

Por la noche trascendió que los diputados del Revolucionario Institucional desayunarán este día con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, para abordar el tema de la iniciativa.