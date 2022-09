Rodeado por el coordinador en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, y decenas de legisladores, Alito rechazó que impulse esa iniciativa por presiones del gobierno federal además, aclaró que no implica militarizar las tareas de seguridad. Que pregunten a la gente si no quiere al Ejército en las tareas de seguridad pública, en las comunidades, ejidos, en las calles . Lamentó que en el Senado su bancada tenga una opinión distinta.

El líder de los priístas ofreció conferencia de prensa en la sede nacional de su partido y negó, categóricamente , que tenga un acuerdo con el gobierno federal para aprobar esta reforma y con ello evitar ir a la cárcel por los delitos que se le imputan: lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.