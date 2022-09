De inmediato respondió Alito, el perrito maldito: no acepto ultimátum ni órdenes, ni de aliados ni de adversarios; siempre vamos a construir en unidad y con convicción, por el bien de México . También se animó a contar un chiste: por encima de cualquier interés político se encuentra el bienestar de la seguridad de las familias mexicanas . Y ayer remató con otra gracejada: no hay ruptura en Va por México, es una suspensión; la coalición es potente y competitiva para ganar en las elecciones de 2023 y de 2024 . Eso sí, dijo que la coalición debe permanecer, porque ningún partido opositor por sí mismo puede ganar las elecciones en 2023 y 2024 (tampoco juntos).

Ya lo dijo el siempre balbuceante can miniatura Marko Cortés: “la coalición Va por México no continuará (la calificó de suspensión temporal ) si el PRI insiste en mantener su iniciativa constitucional, presentada en la Cámara de Diputados, para ampliar a nueve años la participación de militares en la Guardia Nacional”. Si el tricolor aprueba dicha iniciativa, no valdría la pena continuar esta coalición ni en lo legislativo ni en lo electoral . Y se animó a contar un chiste: la razón de ser de la alianza Va por México no es electoral, es frenar la destrucción, es evitar la regresión, es cuidar los equilibrios, las instituciones, la libertad, la democracia; poner un alto a Morena y a la destrucción del país, es evitar la regresión ( La Jornada, Roberto Garduño, Andrea Becerril y Víctor Ballinas).

ué lástima: se pelearon los tres tristes perritos comprados por Claudio X. González, porque, todo indica, no alcanzaron a satisfacer sus respectivas ambiciones con las croquetas que éste les daba de comer, por medio de su empresa Va por México, lo que revela, por si hiciera falta, la pésima inversión realizada por la ultraderecha autóctona, cuya cara visible es la del hijo del asesor de Carlos Salinas de Gortari. Como dice la canción, de los tres aliados que tenía, ahora sólo quedan dos, y este cuento no ha acabado.

Pero los animalitos ya no saben cómo reaccionar: al vodevil uno le llama pausa ; otro, suspensión temporal , y el siguiente no hay ruptura . Pero el perrero (aquel que recoge perros abandonados o vagabundos , según el Diccionario de la Lengua Española) ya dio la orden, so pena de no firmar los cheques, y sin croquetas no hay alianza que aguante.

En fin, cada cual su dicho, pero lo concreto es que si aliados y comprometidos por una causa común (más los cheques de la ultraderecha autóctona) no lograron mayor cosa –salvo el ridículo permanente–, entonces, ¿qué será de ese esperpento conocido como Va por México si cada perrito jala por su lado? (especialmente el más enano de los tres, que no tiene dónde ni cómo acomodarse). Si no pudieron agrupados, menos solos. He allí la verdadera dimensión y solidez de la coalición , hazmerreír de la política mexicana, y miren que hay muchísima tela de dónde cortar.

En otra pista del circo, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, rechazó que haya un acuerdo del gobierno federal con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, para que éste impulse la reforma constitucional que posibilitará ampliar cuatro años la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Negó, asimismo, que se hubiera ofrecido al dirigente priísta frenar las investigaciones judiciales en su contra a cambio de su respaldo legislativo (Andrea Becerril y Victor Ballinas). Lo cierto es que los mariachis callaron en el Martes del Jaguar.

Las rebanadas del pastel

Hoy, el Ejecutivo federal presentará al Congreso su paquete económico 2023, el cual será equilibrado, prevé incrementos para los programas sociales, recursos necesarios para los proyectos estratégicos sin aumento de impuestos (López Obrador dixit).

cfvmexico_sa@hotmail.com