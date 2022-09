Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Jueves 8 de septiembre de 2022, p. 5

Una suerte de radiografía de la heterogénea creatividad musical contemporánea de México se apreciará en Trasfrontera CU, y de esta manera, el próximo sábado regresarán los conciertos masivos a la Universidad Nacional Autónoma de México tras el confinamiento por la pandemia de covid-19.

Este festejo musical, que se presentará de forma gratuita en las islas del campus central de la máxima casa de estudios a partir de las 12 horas y cuya duración se estima entre cuatro y cinco horas, está concebido, por un lado, para dar la bienvenida a los estudiantes y celebrar el comienzo del año escolar 2022-2023; por otro, es parte del Programa 70-15 Rehabitar CU: Patrimonio Vivo y Dinámico, con el que la universidad nacional conmemora los 70 años del comienzo de la construcción de Ciudad Universitaria y los 15 de la declaratoria del campus central como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés).

El concierto es organizado por la Dirección de Música de la UNAM, que así traslada a la modalidad presencial su proyecto Trasfrontera, surgido durante el confinamiento por la pandemia, con el fin de difundir propuestas musicales generadas en distintas partes del mundo mediante presentaciones virtuales.

Trasfrontera trae al público lo que sucede allende nuestras fronteras en términos de música y ofrece un crisol de géneros. El factor común ha sido el paso libre y fluido entre el jazz, el rock, la música experimental y la tradicional , indica el director de esa dependencia universitaria, José Wolffer.