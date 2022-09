Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Jueves 8 de septiembre de 2022, p. 4

Expresivo, brillante y romántico es como el pianista ruso-mexicano Vladimir Petrov (Moscú, 1997) se refiere al programa que ofrecerá en su debut en el Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro, el próximo domingo, en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes.

Me identifico mucho con la música romántica y la transmito por medio de mi ser , expresa Petrov. Gracias a la música me fui desarrollando emocionalmente de tal forma que soy muy empático, entiendo a diferentes compositores aunque no haya vivido sus circunstancias. La música ayuda a ser más sensible, y sí, me considero sensible, sueño en grande y tengo muchas ambiciones .

Para el entrevistado, el desarrollo emocional se logra no sólo en la música clásica, sino también en cualquier género de buena calidad. La música de calidad nos dice algo inconscientemente que es indescriptible. Educa a las personas a ser más empáticas, más sensibles, y también consuela .

Cuando era adolescente, sin la suficiente experiencia emocional para comprender lo que los grandes compositores escribían, Petrov trataba de analizar todo con la cabeza. Con los años, conforme me fui desarrollando, empecé a utilizar mis vivencias para entender el lenguaje musical. Lo emocional es un lenguaje en sí. Al interpretar la música a veces hasta veo a la persona que la escribió. Entiendo a Liszt y Chopin como si los hubiera conocido. Es una ilusión, por supuesto; sin embargo, ellos escribieron detalladamente lo que pensaban en las notas. A veces creo que conozco a los compositores .

Obras más allá de nuestra galaxia

La mayoría de las obras que conforman el programa son favoritas de Petrov. Empezará con Dos preludios corales, que alguna vez Johann Sebastian Bach tocó en las iglesias, luego fueron transcritos para piano por el compositor Ferruccio Busoni. “Amo estas dos obras, que son mágicas en la cuestión cósmica, algo que va más allá de nuestra galaxia. Preludio y fuga núm. 13, también de Bach, cargada de símbolos religiosos, complementa Dos preludios corales”.