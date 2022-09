Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 7 de septiembre de 2022, p. 10

Las alertas en las que Estados Unidos pide a sus ciudadanos no viajar a determinadas regiones de México por el crimen y los secuestros no detienen el flujo de viajeros y turistas estadunidenses a territorio mexicano, aseguró ayer el canciller Marcelo Ebrard.

A mediados de agosto, el gobierno de Joe Biden publicó la actualización anual de su alerta de viajes a México, en la que pide a sus ciudadanos que, debido a la inseguridad, eviten viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas, y que tomen precauciones si visitan otras 24 entidades; sólo considera seguro ir a Yucatán y Campeche.

Lo que estoy viendo es que el turismo, el flujo de personas, el número de vuelos, no coinciden con sus alertas. En pocas palabras, el flujo y el intercambio de los dos países es de tal tamaño que es muy difícil que una alerta lo pare de la noche a la mañana , dijo Ebrard en un encuentro con medios de comunicación.