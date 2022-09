La reforma salinista no se detuvo, sigue vigente y mucha gente se sigue apoderando de la tierra por vía de la manipulación de la Ley Agraria, hay una figura que se llama transmisión de derechos agrarios, con la que gente ajena al ejido y a la región puede llegar y comprar parcelas, disfrazando el acto de compraventa de la tierra como un acto de transmisión de derechos agrarios , agregó.

En conferencia de prensa, el Coordinador Nacional de la Unión Campesina Democrática (UCD), José Durán Vera, aseguró que en la actual administración federal no se han presentado cifras claras de la magnitud de esta problemática, pero estiman que al inicio del sexenio había alrededor de 5 mil expedientes de procesos transferidos a tribunales en los que se reclaman tierras, de los cuales la mayoría siguen sin resolverse.

Dichos casos, insistió, no están contabilizados en las estadísticas oficiales, por lo que se desconoce las extensiones de tierra que han pasado a manos de privados por esta vía. Tenemos información de que hay tres o cuatro personas en el país que tienen concentradas casi 5 mil parcelas en distintos ejidos .

Desconocimiento

Aunque ponderó que los recursos para el campo por parte de programas federales ya no se otorgan a grandes empresas, como se hacía en gobiernos anteriores en los que a los pequeños productores les daban migajas , lamentaron que fuera de eso no se ha hecho mucho , y los recursos se han concentrado en padrones con deficiencias y que están en manos de gente que no conoce el campo, y que da un uso clientelar .

Consideró que se está a tiempo de emprender cambios de fondo en este sector.