La ministra Loretta Ortiz Ahlf coincidió en que, de permitir a la SCJN decidir qué partes de la Constitución se deben aplicar y cuáles no, se abriría una vía peligrosa para el estado de derecho.

La ministra se sumó de esa forma a la mayoría que sostiene que la SCJN no puede inaplicar el artículo 19 de la Constitución, el cual da base jurídica a la PPO. “Nos corresponde interpretar de la manera más responsable y armoniosa ese pacto, no desbaratarlo. Considero, muy respetuosamente, que eso instauraría de facto un gobierno de jueces”, subrayó.

Por su parte, el ministro Mario Pardo Rebolledo expuso que quienes impulsaron estas acciones de inconstitucionalidad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y senadores de minoría, ni siquiera impugnaron la Constitución, sólo las leyes secundarias que incluyen a la PPO, por lo cual la Corte no tiene bases para involucrarse en este tema.

Entre los argumentos sobre la posible regulación de la PPO, el ministro Javier Laynez Potisek señaló que haber ampliado la lista de delitos a los cuales se puede aplicar esa medida es un fraude a la Constitución .

La ministra Ríos explicó, a su vez, que esta Corte no tiene atribuciones para expulsar norma alguna del texto constitucional, pero sí de interpretarla de la forma más favorable y funcional. Si la prisión preventiva oficiosa ya no equivale a la imposición automática de esa medida cautelar, sino que oficiosamente la decretará el juez si observa que es necesaria, no encuentro motivo de invalidez, de inconvencionalidad o inconstitucionalidad en las normas secundarias que en este apartado se propone invalidar .

El presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, reiteró su postura en contra de la PPO, que, manifestó, afecta a los más pobres y desprotegidos de la sociedad.

Únicamente el ministro presidente, Norma Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez han manifestado su intención de votar a favor del proyecto de Aguilar en sus términos originales, mientras el resto del pleno anunció que lo desechará si no es modificado.