Pero resulta que esa propuesta significa el probable puente de nuevo entendimiento entre el PRI y Morena, con beneficios inmediatos para el muy aporreado Moreno Cárdenas, quien ya ayer recibió una primera regalía al anunciar la hasta ahora muy estridente Layda Sansores, gobernadora de Campeche, que no tocará más el tema de Alito y sus audios en los programas denominados Martes del Jaguar, que sin la expectativa de las grabaciones procaces del priísta se quedará meramente con su audiencia estatal.

De más está decir que sus adversarios, los de la llamada 4T, no le han hecho emplazamientos más que judiciales y no sólo en Campeche. En cambio, el panismo, a través de su dirigente Marko Cortés, aparentemente timado por el priísta –aunque es sabida su veleidad oportunista–, pareciera indignarse porque una diputada del partido tricolor ha abierto una puerta de oportunidad para que Palacio Nacional prolongue por cuatro años el estatus militar de la Guardia Nacional, alargando la temporalidad del artículo transitorio que establece el 27 de marzo de 2024 como fecha para cumplir la orden constitucional de que dicha Guardia ya sea enteramente de carácter civil .

El dirigente nacional del Revolucionario Institucional fijará postura hoy, pero desde ayer endureció el discurso hacia sus todavía compañeros de proyecto: el PRI, dijo con el mismo tono categórico que igual le sirve para postular lo blanco que lo negro, no recibe ultimátum(s), ni acepta órdenes ni de aliados ni de adversarios . Mmm.

Ayer mismo, el Presidente de la República mostró adhesión a la propuesta priísta e hizo comentarios amables: Yo pienso que hace bien el PRI en rectificar (...) si el PRI plantea ayudar haría muy bien y que se deslinde ya (...) del conservadurismo, de lo rancio .

¿Debería dejar el PRI la alianza con otros partidos?, se le preguntó, y respondió: “cualquier partido lo que busca es salir adelante. Y si les está yendo mal, pues sólo que sean masoquistas. O sea, ¿qué hacen? Si por eso existen los divorcios, o sea, ¿no? O sea…” ¿Los recibirían de este lado?: No, yo no sé, ese es otro asunto. A mí lo que me importa es el que podamos juntos llevar a cabo la transformación que requiere el país en bien de todos (https://bit.ly/3RGchrB).

En un Senado políticamente revuelto, con división entre morenistas, fue enviada a comisiones, según eso para un procesamiento sin premuras, la iniciativa de pasar la Guardia Nacional a la Defensa Nacional. La pieza bajo la lupa es Ricardo Monreal, el zacatecano indeseado por la parte más activa y sonora del obradorismo.

Hasta ahora, Monreal ha sacado adelante, con especial estilo ante los opositores a la 4T, las iniciativas delicadas que le han llegado de Palacio Nacional. Las circunstancias han variado. Ya se verá si envía buenas cuentas al conductor de la mañanera o añade motivos para la dura campaña de desplazamiento del morenismo que vive.

Y, mientras AMLO ha reportado que cambió de opinión sobre el rol de las fuerzas armadas al confirmar la difícil situación delictiva heredada, ¡hasta mañana, en espera del jueves de continuación en la Corte del análisis sobre la prisión preventiva oficiosa!

