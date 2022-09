Además, habrá presupuesto para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) resuelva el problema de interconexión en el norte, de Sonora a Baja California, y que no falte electricidad en Baja California Sur, en particular en Los Cabos, señaló el Presidente.

No habrá despidos

El paquete económico para 2023 es equilibrado , prevé incrementos para los programas sociales, recursos necesarios para los proyectos estratégicos y no contempla aumento de impuestos ni en las tarifas de energéticos y combustibles.

Tenemos 34 proyectos eléctricos y, de éstos, 16 tienen que ver con modernización de las hidroeléctricas, compra de turbinas nuevas y de equipos para producir más energía eléctrica.

López Obrador garantizó que no habrá incremento de impuestos, ni en las tarifas eléctricas, ni en los precios de gasolina, diésel y gas.

Asimismo, refirió que continuarán los ajustes gubernamentales para seguir ahorrando recursos públicos y dirigirlos al bienestar social, pero para esto no se tocarán salarios de burócratas ni habrá despidos.

Dijo que son posibles estos ahorros y ejemplificó con la propia oficina gubernamental. Cuando llegué, la Oficina de la Presidencia tenían un presupuesto de 3 mil 600 millones, y este año son 600 millones, es decir, 3 mil millones menos, y ya no va a aumentar. Vamos a seguir con la austeridad, ahorrando, para poder financiar el desarrollo sin endeudamiento .

En cuanto a la recaudación, resaltó que se terminaron los privilegios fiscales. Lo único que estamos demandando respetuosamente es que todos nos sigan ayudando, que sigan contribuyendo, ya no hay privilegios fiscales y que no estén pensando que los despachos fiscalistas se la saben de todas todas, no van a poder .