Los pingos abrieron con mal tino. Bernardo Flores, el pítcher abridor, no terminó la primera entrada. Vamos, ni siquiera consiguió un out. Sufrió un cuadrangular de tres carreras que conectó el verdugo de los rojos, Luis Pepón Juárez. El mánager Juan Gabriel Castro no quiso arriesgar más y bajó al lanzador para convocar al apagafuegos Édgar Torres, quien hizo un trabajo impecable.

El México respondió tímido. Una carrera de Japhet Amador en la tercera entrada, pero estalló con un rally de seis timbres, incluido el cuadrangular de tres que pegó Juan Carlos Gamboa.