Miércoles 7 de septiembre de 2022, p. a12

Texas. La Copa de Maestras de la WTA, que pone fin a la temporada de tenis femenil, se jugará en Fort Worth (31 de octubre-7 de noviembre), Estados Unidos. Es el segundo año seguido que el torneo se realiza fuera de China. El certamen de 2021 debió jugarse en Shenzhen, pero fue trasladado a Guadalajara, México, en medio de la pandemia de coronavirus. Luego, a fines del año pasado, la WTA dijo que no montaría torneos en China en 2022, posiblemente en otros años, debido a la situación de Peng Shuai, ex número uno mundial en dobles que acusó de agresión sexual a un ex funcionario del gobierno.