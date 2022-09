Éramos 3 mil personas y todas en silencio. Sentí entonces que tenía que escribir su historia , expresó Randall en la presentación de Traspasar los límites: Haydée Santamaría (Ediciones Moneda), en la librería Rosario Castellanos. El libro fue publicado en inglés por la Universidad Duke, en 2015. Cuando sus intentos por editarlo en Cuba, en español, no fructificaron, buscó una editorial latinoamericana y encontró a la chilena Ediciones Moneda, ahora con sede en Monterrey.

Uno de los peores momentos en la vida de la escritora, fotógrafa y feminista estadunidense Margaret Randall (1936) fue la noche que velaron a la heroína cubana Haydée Santamaría (1923-1980). Randall, quien llevaba algún tiempo viviendo en La Habana, trabajaba en el cuarto oscuro de su departamento con algunos amigos cuando le notificaron del suicidio de la ex guerrillera, directora de Casa de las Américas y amiga suya, cuyos restos eran velados en una funeraria conocida.

Con el triunfo de la revolución cubana, después de una corta estancia en el Ministerio de Educación, Fidel Castro le encomendó fundar Casa de las Américas. Cuando Randall hizo el trabajo de campo para el libro, tuvo la oportunidad de leer las cartas que Santamaría escribió a artistas, intelectuales y escritores de todo el mundo. De una escritura muy rudimentaria, pronto su estilo cambió y se pulió. Era una mujer con una sorprendente capacidad para aprender , aseguró la autora.

El escritor Paco Ignacio Taibo II recordó que conforme avanzaba en la búsqueda de la ruta del Che, para la biografía Ernesto Guevara, también conocido como el Che (1996), me tropezaba con dos figuras claves: Haydée Santamaría y la también revolucionaria Celia Sánchez, que estaban desvalorizadas de cierta manera .