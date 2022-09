Afp

París. En el cenit de su carrera, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel rechaza considerarse una superestrella y asegura que su popularidad está al servicio de un objetivo más grande: ampliar el público de la música clásica.

Director musical a la vez de la Ópera de París y de la Filarmónica de Los Ángeles, Dudamel es uno de los jefes de orquesta mejor pagados en el mundo, se codea con estrellas de Hollywood, trabaja con los principales sopranos y tenores... y se sienta a tocar el violín con niños y niñas.

Yo no me considero una superestrella. Tengo la oportunidad, evidentemente, de trabajar con grandes artistas pop. Pero para mí es un privilegio , explica a la Afp en una entrevista concedida en su despacho de la Ópera de París, en el arranque de su segunda temporada en la ciudad.

Me siento el mismo Gustavo de siempre y esa esencia es debido al lugar de donde vengo, que es el Sistema de orquestas en mi país, que me brindó la posibilidad de crecer haciendo música junto a mis compañeros , dice.

El Sistema venezolano, fundado en 1975 por el maestro José Antonio Abreu, es uno de los programas de educación musical más reputados del mundo.

Miles de niños venezolanos de clases desfavorecidas han aprendido a tocar un instrumento musical gracias a ese método. El Sistema propició además la creación de la Orquesta Juvenil Simón Bolívar, que propulsó a Dudamel.

Yo no me convertí nunca en un director. Yo hacía música con mis compañeros, con mis amigos. Todo se iba dando de manera natural , recuerda este jefe de orquesta que a sus 41 años no ha perdido su sonrisa juvenil.

Pero Dudamel ha reconocido más de una vez que cuando era niño, su mayor placer era dirigir imaginariamente a sus muñecos, colocados como una orquesta.

Bueno, (Federico) García Lorca hablaba del duende... empieza diciendo.

–¿Gustavo Dudamel tiene duende?

–No lo sé –contesta tras dudar unos instantes–, el duende creo que está en la misma música.

Las clases con los niños venezolanos