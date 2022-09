C

on la multitud de los intereses creados en contra y mediante un trabajo titánico, han sido realizadas las principales obras del gobierno de la 4T, cuyo recuento está contenido en el cuarto Informe de gobierno. Intereses ilegítimos como los de los jueces, magistrados y ministros históricamente venales; o como los del PRIAN, dispuesto ahora sólo a bloquear el trabajo de fondo en el Congreso; o como los de los grandes capitales privados habituados a los ingresos corruptos, de mexicanos y extranjeros, todos a una continuarán como incansables valladares contra un proyecto que busca allegar a los más algo de justicia social.

El mejor fruto político de la 4T es la revolución de las conciencias . Es dudoso que se haya reducido al mínimo el analfabetismo político , como dice el Presidente; con seguridad hay un vasto trabajo político por realizar, hacia adelante. Los años que quedan de este sexenio, y los del próximo, serán cruciales: el sentido de poder colectivo –poder sobre el presente y sobre el futuro, poder sobre el gobierno elegido– puede prefigurar otro país, y debe ser consolidado. Falta agregar organización territorial y sectorial a los más. Que crezca la democracia participativa, que el partido que las represente de veras sea su partido, que excluya a los militantes de sus intereses personales. Nos falta un cabal Estado de derechos humanos, individuales y colectivos; derechos que se vuelvan actos de modo continuo.

Ha comenzado en nuestros días la configuración de un interregno poblado de incertidumbres respecto del proceso por el cual la autoridad de Andrés Manuel será trasladada a Morena y al nuevo gobierno. La de AMLO es una autoridad carismática legítima –en términos de Max Weber– y una autoridad política legalmente constituida.

La primera no es trasladable; depende del consenso de parte de quienes construyen esa autoridad en la figura de un dirigente. En un dilatadísimo proceso, en el tiempo y en la geografía, Andrés Manuel construyó una relación de confianza profunda con amplias masas del pueblo mexicano. De modo imperceptible, las masas crearon ese liderazgo que se expresó súbitamente y con fuerza sorprendente el 1º de julio de 2018. Ese día AMLO alcanzó la autoridad política legitimada por la elección presidencial, y se hizo visible su autoridad carismática. Para quien lo pudo ver.

La fuerza principal del Presidente no será trasladada y, por tanto, cobra una relevancia inmensa la forma y el alcance de la elección presidencial de 2024. Esa fuerza, es el desafío, debe convertirse en confianza, creencia, certidumbre, reales, hacia Morena. Este partido, pero también Andrés Manuel, tienen una responsabilidad y una tarea fundamental en que ello ocurra, trabajando cada uno desde su propio ámbito. Es inexcusable una mayoría calificada en el Congreso para hacer posibles reformas profundas, a efecto de consolidar las bases que permitan a las mayorías mantener unificadamente el mando activo sobre el rumbo de la política. Es evidente que la oposición no hará sino disputar el poder, y no colaborará con un gobierno que rechace el neoliberalismo.