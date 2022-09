Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Martes 6 de septiembre de 2022, p. 15

La presidenta de la comisión de Salud del Senado, la morenista Margarita Valdés, arrancó ayer la campaña de comunicación e incidencia para la prevención, detección, control y disuasión del consumo de alcohol. La legisladora aseveró que gran parte de la violencia que sufre el país es causada por la ingesta de alcohol y refirió como ejemplo las agresiones que se registran en eventos deportivos y culturales.

Este problema, detalló, no se limita a accidentes de tránsito o peleas en estadios, sino que se convierte en un problema de violencia intrafamiliar. No podemos hacer que no lo vemos ni quedarnos callados .

La senadora Valdés aseguró que el consumo del alcohol es cultural en todas las sociedades, pero también una costumbre nociva que no se ha podido frenar, ya que desde el siglo pasado se convirtió en un negocio sin límites que no piensa en el daño que hace a la salud pública.