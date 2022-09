César Arellano García

Periódico La Jornada

Martes 6 de septiembre de 2022, p. 13

Sobrecargos jubilados de Mexicana de Aviación se manifestaron ayer durante ocho horas afuera de la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde la mitad de ese tiempo bloquearon la circulación vehicular sobre la avenida Capitán Carlos León.

Desde temprano, integrantes de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y ex Trabajadores de la Aviación Mexicana (Ajteam), acompañados por otros del Barzón Popular, marcharon del área de mostradores de la extinta línea aérea a la oficina del director general del inmueble, Carlos Velázquez Tiscareño, con quien buscaban dialogar a fin de recuperar la cafetería que mantenían desde 2015 y saber adónde se llevaron los enseres, artículos y mobiliario sacado luego de que la semana pasada fueron desalojados.