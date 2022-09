En defensa de las fuerzas armadas añadió: Depende del presidente si ordena la guerra, pues sí se cometen graves violaciones a derechos humanos, como sucedió en el gobierno de Calderón y también del presidente Peña, esto de Ayotzinapa . Consideró que en México el Ejército no pertenece a la oligarquía; no se corrompió en el periodo neoliberal ni se asemeja a los militares golpistas del Cono Sur.

Satisfecho de que los diputados aprobaron su iniciativa para trasladar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aludió a eventuales complicaciones en el Senado: Cada quien es responsable de sus actos; no es de andar negociando, la política no es un toma y daca, tiene que ver con principios. Esto no tiene que ver con intereses partidistas, facciones, sectas, cacicazgos, sino con lo que conviene a los mexicanos .

Panistas, muy limitados

Reprobó la politización del debate sobre seguridad y destacó que en Guanajuato, a pesar de la violencia, los panistas votan contra el mando militar de la Guardia Nacional, cuando en la entidad hay más elementos de esta corporación que de las policías estatales y municipales.

Son muy limitados, dominados por intereses facciosos , señaló. En cualquier caso, el mandatario dijo que respetará la decisión, pero anticipó que no se quedará callado. “No es amenaza, ni advertencia, no. Es que se trata de intereses superiores. Y aquí sí que, en lo personal, por legítimo que sea, pasa a segundo plano, aquí está por encima el interés general del pueblo (…) Imagínense que a los 10 o 15 años ya estén los García Luna”.

Reiteró que su gobierno no busca militarizar el país, pero subrayó, al citar su propio mensaje por el reciente Informe de gobierno, que se requiere evitar que la Guardia Nacional se corrompa.

No queremos un Estado autoritario, luchamos siempre contra eso , dijo. Se pretende que la GN no se corrompa y se consolide. En España o en Italia, la Guardia Nacional o los carabinieri dependen del Ministerio de la Defensa y en México se está preparando no para reprimir, sino avanzando en la inteligencia, para no usar la fuerza. Hay acciones que se realizan sin disparar un solo tiro .