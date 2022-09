La Jornada (Eduardo Murillo) lo reseñó así: “cuatro de los 11 ministros de la SCJN han rechazado la propuesta del ministro Luis María Aguilar Morales (también nominado por el Borolas) para ‘inaplicar’ el artículo 19 de la Constitución y con ello invalidar la prisión preventiva oficiosa (PPO). Esto hace inviable que se alcance la mayoría calificada de ocho votos para que el pleno de ministros invalide, por esa razón, esta medida cautelar. Los ministros Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, Alberto Pérez Dayán y Juan Luis González Alcántara Carrancá señalaron que la SCJN carece de facultades para no observar o reformar la Constitución, pues ésta es facultad exclusiva del Congreso de la Unión. ‘No me corresponde asumir una tarea que no se me asignó, no soy quién para desprender hojas de la Constitución”, afirmó Pérez Dayán. Mientras, la ministra Loretta Ortiz afirmó que la inaplicación de la Constitución por parte de la SCJN cuestionaría la división de poderes y el estado de derecho. ‘Sería una falacia que, al tiempo que estamos llamados a defender la ley suprema, llamáramos a desaplicarla’, afirmó la ministra Ortiz”.

Ante la posibilidad de que, al final, la SCJN logre echar para atrás la figura de PPO, el mandatario subrayó: el Legislativo tendría que actuar; no creo, la verdad, que se atrevan (los ministros), porque es completamente violatorio de la Constitución, pero eso ya le correspondería al Legislativo. Y nosotros defendernos para que no nos invadan, porque ya no sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino el supremo poder conservador. También depende de cómo resuelvan, pero no pueden quitar algo que está en la Constitución. Creo que lo van a analizar bien y hay que te-ner confianza. Incluso son muy buenos abogados constitucionalistas; la diferencia que tene-mos con ellos es que no se les da mucho el apoyar al pueblo, les cuesta trabajo ponerse del lado del pueblo; se fascinan con la defensa de los grupos de intereses creados, su mundo es el de los abogados, los fiscalistas, los lobistas de empresas extranjeras, no todos, desde luego, pero hay esa tendencia .

Hay que esperar el fallo de la SCJN, pero en vía de mientras recuérdese que entre los delitos que ameritan PPO o automática (artículo 19 constitucional) están: abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, utilización de programas sociales con fines electorales para alterar la voluntad ciudadana, corrupción como enriquecimiento ilícito, robo al autotransporte de carga, todo lo relacionado con el huachicol, robo de hidrocarburos, delitos violentos cometidos con armas de fuego, portación y utilización de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y aquellos que atenten contra la seguridad de la nación (Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública).

Las rebanadas del pastel

Lamentable: en Chile, las víctimas de la dictadura siguen votando a favor de los victimarios.

cfvmexico_sa@hotmail.com