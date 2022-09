Por cierto, a la ceremonia hidalguense asistieron las corcholatas oficiales, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum (citados en orden ascendente de aplausos: pocos para el titular de Gobernación, regulares para el canciller y abundantes para la jefa del Gobierno capitalino). Rechiflas, además de la suministrada a los ex gobernadores priístas Núñez y Olvera, a Ricardo Monreal, quien se mantiene en el edificio morenista con el zapapico en alto para ir soltando golpes cuarteadores a la estructura guinda, según el preciso cartón publicado ayer por el maestro Helio Flores.

A la ceremonia no asistieron los ex gobernadores Osorio Chong, actual senador, ni Jesús Murillo Karam, encarcelado a causa de la verdad histórica . Por su parte, el saliente Omar Fayad espera alguna recompensa, diplomática o administrativa, por haber facilitado la victoria morenista. Así que, ¿priísmo realmente desplazado luego de 93 años o priísmo reciclado en Morena?

Otra corriente priísta desplazada es la de Carolina Viggiano Austria, esposa del ex gobernador de Coahuila Rubén Moreira, diputados federales ambos, éste incluso coordinador de la bancada tricolor en San Lázaro. Viggiano fue candidata a gobernadora este año y perdió casi por el doble de votos que Menchaca.

Menchaca, como aspirante a gobernador en 2005, fue acosado políticamente por quien se quedó con la gubernatura en ese año y a partir de 2012 sería secretario de Gobernación con Peña Nieto. La presencia de los ex gobernadores Núñez y Olvera, aunque fueron abucheados ayer, constituye una referencia de la perseverancia de grupos priístas aunque la ocasión esté vestida de guinda.

Ayer tomó posesión como gobernador del estado, el primero en 93 años en no pertenecer formalmente al PRI. En el acto protocolario estuvieron presentes Miguel Ángel Núñez Soto y Francisco Olvera Ruiz, quienes fueron gobernadores priístas, antes y después de Miguel Ángel Osorio Chong, respectivamente.

En otro escenario de futurismo, el Presidente de la República sobrellevó el tema de las presuntas candidaturas morenistas al Gobierno de la Ciudad de México, eludió definir si una lista que le presentaban en la mañanera contaba con su aval e insistió en que todo interesado tiene derecho a competir en Morena por la candidatura correspondiente, sin tapados ni dedazos.

Le habían mencionado a Martí Batres, quien ejerce una especie de interinato adelantado de Sheinbaum y aspiraría a la candidatura casi por escalafón; Clara Brugada, alcaldesa de la electoralmente muy productiva Iztapalapa, y Rosa Icela, quien ha ocupado varios cargos en la estructura capitalina, incluyendo la Secretaría General en el primer tramo de la administración de Sheinbaum.

Pero, de manera cuando menos peculiar, se incluyó en esa lista reporteril a Gerardo Fernández Noroña, diputado federal petista que es aspirante a la Presidencia de la República, no al gobierno capitalino. El presidente López Obrador no citó por nombre a nadie, dijo que podrían ser esos cuatro y otros, y adelantó que por ahora no podría decir más nombres, pero en unos días más, que yo lo piense, hay muchísimos .

Y, mientras hoy reanuda la Corte el análisis y votación sobre la prisión preventiva oficiosa, ya con un indicativo número de votos de ministros en contra de suspender tal medida cautelar, lo cual concuerda con la postura del Presidente de la República, ¡hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx