Martes 6 de septiembre de 2022, p. 30

Pachuca, Hgo., El morenista Julio Menchaca Salazar rindió protesta ayer como gobernador de Hidalgo para el periodo 2022-2028, con el compromiso de trabajar por un cambio para terminar con las malas prácticas de un sistema que ya se fue para siempre . Es la primera vez desde 1929 que un partido opositor al Revolucionario institucional (PRI) llega al poder en el estado.

Ante más de 5 mil asistentes que abarrotaron la plaza Juárez, frente a la sede de la administración estatal, aseguró: Hay muchos problemas complejos, pero unidos podemos superarlos. Con el pueblo todo y sin el pueblo nada .

Alrededor de 11:50 horas, Menchaca Salazar llegó a la explanada acompañado de su antecesor, el priísta Omar Fayad Meneses, y del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador. En el trayecto saludó a los asistentes y a los invitados especiales.

Tras rendir protesta, prometió: Como gobernador garantizo que al margen de la ley nada y encima de la ley nadie. Viviremos en un auténtico estado de derecho .

Julio Menchaca se comprometió también a hacer un gobierno basado en los principios de la Cuarta Transformación: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

Destacó que su gestión será de estricto respeto a la honestidad y la paridad de género, a los derechos humanos, las comunidades indígenas y al régimen de usos y costumbres, siempre que no se viole la ley.