Ya dijo el señor Presidente que primero los pobres, pero la ayuda no ha llegado a nuestros pueblos; los apoyos se quedan en la cabecera de Cochoapa el Grande; queremos que vaya la mandataria (Evelyn Salgado) y camine por donde pasamos nosotros, para que vea cómo empujamos los carros en los caminos de lodo y los constantes derrumbes que hay.

Otra indígena, que hablaba poco español, relató que desde hace muchos años el pueblo Dos Ríos sufre mucho. No hay médicos, no hay ambulancias; a veces los enfermos llegan a Tlapa y a veces no, porque se mueren en el traslado; ahorita no van los doctores porque las lluvias dañaron los caminos, por eso queremos que haya un nuevo municipio .

Elvira García expresó: Da mucha tristeza ver cómo nuestros pueblos están en el abandono; pedimos a los tres niveles de gobierno que volteen a vernos. La gobernadora y sus funcionarios sólo van a las cabeceras, no bajan a las comunidades .