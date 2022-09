Con 36 años a cuestas, el mallorquín, tercero mundial, apenas disputó un torneo en el periodo de mes y medio que transcurrió tras irse del All England Club y el viaje a Nueva York, recuperándose de la lesión. Estuvo lejos de su mejor versión en US Open, torneo que ha ganado cuatro veces, en el que no había competido desde su consagración en 2019.

Pero el público no se entregó completamente a su compatriota. Nadal goza de una popularidad que traspasa las nacionalidades en el tenis, y recibió mucho aliento en el estadio Arthur Ashe –ruido que se convirtió en estruendo cuando el techo fue cerrado durante el cuarto set. Ahora mismo no sé qué decir. Estoy sumamente feliz. No me lo creo , comentó Tiafoe, quien terminó con lágrimas una vez que concluyó el partido de tres horas y 40 minutos.

Es uno de los grandes de todos los tiempos. Hoy he jugado un tenis increíble, pero ni idea tengo de lo que ha ocurrido.

El rival de turno de Tiafoe será Andrey Rublev, noveno cabeza de serie, quien alcanzó cuartos de final por sexta ocasión tras derrotar 6-4, 6-4, 6-4 al británico Cam Norrie.

En el cuadro femenino, Iga Swiatek, primera del orbe, remontó para superar 2-6, 6-4, 6-0 a la alemana Jule Niemeier en el estadio Louis Armstrong. La polaca de 21 años se las verá contra otra debutante en unos cuartos de final en Flushing Meadows. Será Jessica Pegula, la anfitriona con mejor ranking del momento y que despachó 6-3, 6-2 a la checa Petra Kvitova, dos veces campeona de Wimbledon, en un partido que se demoró 45 minutos durante el tercer juego debido a que el techo retráctil en el estadio Arthur Ashe no estaba cerrado cuando empezó a llover.